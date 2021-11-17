О том, что движение на участке полностью восстановили, сообщили железнодорожники.

Ранее Задержка до 6 часов: несколько поездов опаздывают из-за сбития женщины под Харьковом

Наибольшая задержка составляла 6 часов 50 минут

В Укрзализныце отметили, что наибольшая задержка была в движении поезда №141/142 Бахмут – Львов и составляла 6 часов 50 минут. Поезд №722 Киев – Харьков отправился со станции Огульцы с задержкой 1 час.

Ранее пассажиров предупреждали о задержке в движении сразу 6 поездов. Более того, пассажирам советовали обращать внимание на обновление, ведь время задержки могло меняться.

Обратите внимание! Из-за трагедии на Харьковщине, в Укрзализныце напомнили о необходимости быть максимально внимательными при переходе через пути и не делать этого в непредназначенных для этого местах.

Отметим, что ночью 17 ноября в Богодуховском районе Харьковщины произошла трагедия: женщину сбил поезд возле станции "Пирогово". После этого она попала под другой локомотив.

Коротко о трагедии на железной дороге:

Женщина получила очень тяжелые травмы, она погибла на месте.

Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшей.

На месте работали правоохранители, они устанавливали личность жертвы.

Движение на участке было временно перекрыто.

Текст публикации Укрзализныци:

Движение на участке Полтава – Харьков полностью восстановлено, следственные действия завершены.

В результате происшествия наибольшая задержка у поезда №141/142 Бахмут – Львов (6 часов 50 минут).

Поезд №725 Харьков – Киев отправился со станции Люботин с задержкой 4 часа 23 минуты.

Поезд №722 Киев – Харьков отправился со станции Огульцы с задержкой 1 час.

Укрзализныця напоминает о необходимости быть максимально внимательными при переходе через пути и не делать этого в неназначенных местах — это вопрос не только задержек рейсов, но и сохранения человеческой жизни.