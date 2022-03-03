Жуткие кадры разрушенного учебного заведения показали в сети. На видео – только кучи конструкций, мусора и металла.

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На месте столовой – пропасть

В том, что демонстрирует автор видео, трудно узнать бывшую школьную столовую. Вряд ли помещение можно будет когда-нибудь восстановить.

Смотрите видео из 134-й харьковской школы:

Отметим, что уже несколько дней Харьков находится под обстрелом и авиаударами оккупантов. Часть города и окрестности сильно повреждены и разрушены. Враг бьет как по военным объектам, так и по жилым кварталам. Накануне вечером две крылатые ракеты попали в один из штабов территориальной обороны.

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