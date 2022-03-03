Моторошні кадри зруйнованого закладу освіти показали в мережі. На відео – лише купи конструкцій, сміття та металу.

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На місці їдальні – провалля

У тому, що демонструє автор відео, важко впізнати колишню шкільну їдальню. Навряд, чи приміщення можна буде колись відновити.

Дивіться відео з 134-ої харківської школи:

Зазначимо, що вже протягом кількох днів Харків перебуває під обстрілом та авіаударами окупантів. Частина міста та околиці сильно пошкоджені та навіть зруйновані. Ворог б'є, як по військових об'єктах, так і по житлових кварталах. Напередодні ввечері дві крилаті ракети потрапили по одному зі штабів територіальної оборони.

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