Готовили кровавый теракт в центре Харькова: СБУ задержала супругов российских агентов
- СБУ задержала двух российских агентов в Харькове, готовивших теракт с использованием самодельной бомбы.
- В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила теракт в Харькове: правоохранителям удалось задержать двух российских агентов, которые готовили подрыв в центре города.
Об этом сообщили в СБУ.
Читайте также В Украине ликвидировали предателя – экс-генерала СБУ Владимира Ляпкина
Что планировали вражеские агенты?
По словам правоохранителей, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время наибольшего скопления людей.
В случае совершения кровавого теракта россияне надеялись спровоцировать панику в Харькове, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в прифронтовом городе.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе снаряжения бомбы в арендованной квартире,
– говорится в сообщении.
Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых: они попали в поле зрения россиян, когда искали "деньги на дозу" в телеграмм-каналах.
После вербовки агенты получили от куратора из России инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства из подручных средств. Впоследствии они подыскали объект запланированного теракта и "согласовали" его с россиянами.
Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных готовое взрывное устройство, остатки составляющих к взрывчатке, мобильные телефоны для дистанционной активации подрыва и смартфон с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.
У задержанных изъяли взрывчатку / Фото: СБУ
Следователи СБУ уже сообщили задержанным о подозрении в подготовке к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Важно! Служба безопасности Украины запустила короткий номер горячей линии – 1516, который отныне станет одним из основных каналов связи с гражданами. Позвонить на него можно бесплатно как со стационарных, так и с мобильных телефонов независимо от оператора.
Правоохранители разоблачают вражеских агентов: последние новости
Недавно на Днепропетровщине СБУ задержала российского агента, который шпионил сразу для 2 вражеских спецслужб – ГУР и ФСБ. Мужчину завербовали оккупанты через его сына, который сидит в тюрьме в России за наркопреступления. Известно, что должен был передать врагу секретные сведения о выполнении оборонного заказа.
Впрочем, СБУ задержала "крота" еще до того, как он должен был передать всю собранную информацию, а все его преступления были задокументированы. Следователи сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
СБУ также задержала российскую агентку, которая пыталась взорвать грузовик с ценным оборудованием для объекта теплоснабжения в Одессе. Задержанной оказалась жительница Черновцов, которую российские спецслужбисты завербовали через соцсети.