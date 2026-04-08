Готовили кровавый теракт в центре Харькова: СБУ задержала супругов российских агентов

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила теракт в Харькове: правоохранителям удалось задержать двух российских агентов, которые готовили подрыв в центре города.

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также В Украине ликвидировали предателя – экс-генерала СБУ Владимира Ляпкина

Что планировали вражеские агенты?

По словам правоохранителей, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время наибольшего скопления людей.

В случае совершения кровавого теракта россияне надеялись спровоцировать панику в Харькове, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в прифронтовом городе.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе снаряжения бомбы в арендованной квартире,

– говорится в сообщении.

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых: они попали в поле зрения россиян, когда искали "деньги на дозу" в телеграмм-каналах.

После вербовки агенты получили от куратора из России инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства из подручных средств. Впоследствии они подыскали объект запланированного теракта и "согласовали" его с россиянами.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных готовое взрывное устройство, остатки составляющих к взрывчатке, мобильные телефоны для дистанционной активации подрыва и смартфон с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.

У задержанных изъяли взрывчатку / Фото: СБУ

Следователи СБУ уже сообщили задержанным о подозрении в подготовке к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

