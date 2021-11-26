Грузовик раздавил такси в Харькове: водитель фуры был пьяный

В Харькове 25 ноября фура, ехавшая на красный свет, после столкновения с легковушкой перевернулась и упала на такси. Погибли 3 человека, которые были в легковой машине. Согласно результатам осмотра, водитель грузовика был нетрезвый.

В полиции сообщили, что водителя задержали. Сейчас решают вопрос сообщения ему о подозрении.

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Водителю фуры грозит до 10 лет в тюрьме

Если в суде мужчину признают виновным, то ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В ДТП попали сразу несколько машин

В полиции рассказали, что именно произошло в трагический вечер на Салтовском шоссе в Харькове. MAN с полуприцепом ехал по окружной дороге со стороны села Затишье, грузовик пересекал перекресток на красный свет.

Фура столкнулась с Chevrolet Nubira, легковушка направлялась в сторону Харькова на зеленый сигнал светофора. После этого MAN перевернулся на левый борт на встречную полосу и упал на такси Renault Logan.

В салоне такси находились водитель, 49-летняя пассажирка и 3-летний ребенок. Все они погибли.

Также полуприцеп задел Suzuki СХ-4 и MAN, который стоял на запрещающий сигнал светофора.

Несколько человек попали в больницу

В следственном управлении ГУНП в Харьковской области сообщили, что водителей Chevrolet и Suzuki госпитализировали. 51-летний пассажир Chevrolet получил медицинскую помощь на месте аварии. Доставили в больницу и водителя фуры, которая устроила смертельную автокатастрофу. Сейчас он находится в больнице.

Тем временем телеграм-канал "ТРУХА" сообщает, что в больницу обращались 4 человека. Двоих из них отправили уже домой на амбулаторное лечение, а вот один из пострадавших находится в отделении нейрохирургии.

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Смотрите фото с места ужасной аварии / Фото Нацполиции:

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