Харьков – под ударом в который раз за день: есть попадания, пострадали люди

Вечером 9 июня россияне снова атаковали Харьков, использовав для обстрела ударные беспилотники. В одном из районов произошло попадание.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Заметим, что не первый обстрел города за последние сутки.

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Какие последствия обстрела?

Воздушную тревогу для Харькова и территориальной общины объявили ориентировочно в 20:31. В Воздушных силах вскоре сообщили о фиксации БпЛА в направлении Ольшан и Балаклеи, а впоследствии уточнили о движении дронов в областной центр.

Около 20:48 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах, которые слышали в городе. Через несколько минут Игорь Терехов сообщил о попадании "Шахеда" в Холодногорском районе. Вскоре после этого было громко второй раз.

По обновленным данным руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, в Холодногорвському районе попадание произошло в землю рядом с частным жилым домом, в результате чего там вспыхнула крыша.

По состоянию на момент публикации по меньшей мере два человека обратились за медицинской помощью. Повреждены 8 частных домовладений, многоквартирный дом и три автомобиля. Уже в 21:35 в городе было громко в третий раз.

По уточненной информации, в Холодногорском районе пострадали 48-летняя и 71-летняя женщины. Врачи оказали всю необходимую помощь,

– написал Олег Синегубов.

Что этому предшествовало?

За несколько часов до этого россияне также нанесли серии ударов по Харькову ударными беспилотниками. В результате этого произошли попадания в Слободском, Киевском, Основянском районах. Кое-где из-за атаки возникали возгорания.

Также областной центр атаковали дроны ночью. Одно из попаданий в многоэтажный дом – чудом обошлось без жертв. Еще один беспилотник попал в дом между 8 и 9 этажами – к счастью, не сдетонировал. Есть пострадавшие.