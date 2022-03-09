Харьков полностью под обороной ВСУ: попыток наступления врага не фиксируют, – глава ОВА

Харьков, несмотря на ежедневные обстрелы врага, полностью находится под контролем ВСУ. Наступательных действий на областной центр противник не совершает.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что Россия активных наступательных действий на Харьков не осуществляет.

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Враг продолжает осуществлять авиаудары по разным районам

Несмотря на это, россияне продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по жилой инфраструктуре на окраине города. Только за минувшие сутки оккупационные войска наносили более 50 артиллерийских обстрелов и обстрелы из реактивной системы залпового огня.

Пострадали районы Алексеевки, Пятихаток, Белгородского шоссе, Холодной горы, Дергачей, Северной и Южной Салтовки.