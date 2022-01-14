В Харькове младенец проглотил несколько магнитов и оказался на операционном столе

В харьковскую больницу привезли маленького ребенка, который плохо себя чувствовал. Оказалось, что детеныш проглотил магниты.

Чтобы помочь ребенку, пришлось срочно делать операцию. Об этом 13 января рассказали на странице первой Харьковской областной детской клинической больницы №1.

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Уже не раз предупреждали

1-летнюю девочку привезли в больницу с подозрением на пищевое отравление. Однако врачи начали ее обследовать и обнаружили круглые магнитики, находившиеся в кишечнике. Они соединились и образовали кольцо.

В этот раз они привели к тяжелой хирургической патологии – непроходимости кишечника! Мы уже не раз обращали внимание родителей на эти опасные игрушки особенно для малышей,

– написали медики.

Медики провели оперативное вмешательство и профессионально устранили проблему. В настоящее время жизни маленькой пациентки ничего не угрожает.

В бригаду, которая помогла ребенку, входили:

детские хирурги Ярослава Дегтярова и Игорь Черномаз;

врач-интерн Оксана Витренко;

детский анестезиолог Евгений Виштала;

операционная сестра Оксана Арцыбашева.

Магниты, которые врачи достали из малыша / Фото Харьковской областной детской больницы №1

Похожее событие недавно

10 января в Киеве в больницу госпитализировали 1-летнюю девочку, которая проглотила такие же магниты. Один из шариков остался в желудке, а второй – в кишке. Остальные же притянулись друг к другу и прорвали ткани органов.

Один только кишечник девочки был поврежден только в трех местах. Оказалось, что опасные шарики малыши украли из игрушечного кубика старшей сестры. К счастью, операция прошла удачно.

Читайте полный текст сообщения Харьковской областной детской больницы №1:

В нашу больницу была доставлена ​​девочка 1 года с подозрением на пищевое отравление, но при совершенной диагностике были обнаружены посторонние тела кишечника!

А именно – магниты, которые между собой соединились и образовали кольцо.

В этот раз они привели к тяжелой хирургической патологии – непроходимости кишечника!

Мы уже не раз обращали внимание родителей на эти опасные игрушки особенно для малышей!

Очередной медицинской бригадой в составе детских хирургов Ярослава Дегтярова, Игоря Черномаза, врача интерна Оксаны Витренко, детского анестезиолога Евгения Виштала, операционной сестры Оксаны Арцыбашевой

было успешно выполнено сложное оперативное вмешательство:

удалены посторонние тела и устранена непроходимость кишечного пути.

Пусть девочка как можно скорее поправляется!

А к родителям еще раз обращаемся, быть бдительными при уходе за детьми!

И если Вы заметили что-то необычное с Вашим ребенком – не теряйте времени и обращайтесь к специалистам нашей больницы, где Вашим деткам смогут оказать круглосуточную высококвалифицированную помощь!