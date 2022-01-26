В Харькове стена обрушилась на человека: пытались делать реконструкцию

Полиция Харькова начала расследование обвала стены во время реконструкции. В результате трагического инцидента погиб человек.

Несчастный случай произошел на площади Фейербаха. Полиции о нем сообщили 26 января примерно в 9:40.

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Приехал в Харьков работать

Погибшему был 51 год и он был жителем города Сумы. В Харькове мужчина работал строителем. Он с коллегами делал реконструкцию нежилого дома.

Мужчину засыпало кирпичом / Фото Нацполиции

Именно там и случилась трагедия. На фото с места видно, что обвалилось много кусков стены. Чтобы достать тело погибшего, пришлось вызвать спасателей.

Спасатели прибыли после полицейских / Фото Нацпоиции

Также прибыли следователи полиции, которые пытались установить обстоятельства гибели. Сейчас информацию о происшествии внесли в Единый учет заявлений. Однако неизвестно, открывали ли уголовное производство.

Правоохранители выясняли обстоятельства / Фото Нацполиции

Другой обвал строения в Харькове

1 января на проспекте Гагарина в Харькове обрушился 4-этажный нежилой дом. К правоохранителям по этому поводу обратились только через 3 дня. Они сразу начали расследование инцидента.

Оказалось, что рядом незадолго до этого началось строительство. А в мэрии заявили, что никакого разрешения на работы не выдавали.

В прокуратуре сообщили, что в здании были офисные помещения. Однако его уже готовили к сносу. К счастью, люди в результате инцидента не пострадали.

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