В Харькове всю ночь продолжались российские обстрелы, в Изюме идут бои

Российские захватчики всю ночь на 14 апреля обстреливали Харьков. Что касается области, то бои идут в Изюме.

О ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 14 апреля 24 канал сообщает со ссылкой на информацию из ежедневной сводки ОВА для Офиса Президента.

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Текущая ситуация в Харькове и области

В Харькове всю ночь продолжались обстрелы. Информацию о возможных пострадавших устанавливают.

За сутки 13 апреля в области в результате атак российских захватчиков 4 гражданских погибли, еще 10 получили ранения.

Украинские защитники ведут бои с оккупантами в Изюме.

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Отметим, что в Генштабе Вооруженных Сил заявили, что россияне хотят продолжить наступление на Слобожанском направлении. Там противник увеличивает систему разведки. Также враг продолжает частично блокировать Харьков и совершает обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

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