К счастью, в результате пожаров никто не пострадал. Всего за сутки спасатели совершили 24 оперативных выезда.
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ГСЧС в течение суток осуществила 15 выездов на тушение пожаров вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей, а также складских зданий,
– говорится в сообщении.
Пожары произошли в таких районах Харькова:
- Немишлянськом – 1;
- Московском – 8;
- Киевском – 3;
- Индустриальном – 1;
и в районах области:
- Изюмском – 1;
- Харьковском – 1.
Самый крупный пожар возник на складе в Немышлянском районе Харькова. Площадь пожара составила около 4000 метров квадратных.
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