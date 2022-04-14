На щастя, внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди.

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ДСНС протягом доби здійснила 15 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів, а також складських будівель,

– мовиться в повідомленні.

Пожежі сталися в таких районах Харкова:

Немишлянському – 1;

Московському – 8;

Київському – 3;

Індустріальному – 1;

та в районах області:

Ізюмському – 1;

Харківському – 1.

Найбільша пожежа виникла на складі в Немишлянському районі Харкова. Площа пожежі склала близько 4000 метрів квадратних.

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