Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Слобожанщине враг усиливает управление и медицинское обеспечение.

Важно Россияне цинично обстреливают Харьков: четверо погибших и много раненых

Все это – для будущего наступления. Также враг продолжает частично блокировать Харьков и совершает обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

Враг намеренно уничтожает Харьков

Российские военные продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области. В то же время, оккупантам не удается захватить Харьков, поэтому они пытаются уничтожить город с помощью артиллерии.

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