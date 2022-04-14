Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Слобожанщине враг усиливает управление и медицинское обеспечение.
Важно Россияне цинично обстреливают Харьков: четверо погибших и много раненых
Все это – для будущего наступления. Также враг продолжает частично блокировать Харьков и совершает обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.
Враг намеренно уничтожает Харьков
Российские военные продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области. В то же время, оккупантам не удается захватить Харьков, поэтому они пытаются уничтожить город с помощью артиллерии.
Последние новости из Харьковской области
- 12 апреля российские военные нанесли около 53 ударов из артиллерии и РСЗО.
- В результате обстрелов погибли 4 человека и еще 17 получили ранения.
- Несмотря на обстрелы, ВСУ держат оборону Харькова и области. У наших защитников есть успехи на Дергачевском и Роганском направлениях.
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