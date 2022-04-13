Об этом 13 апреля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В течение дня оккупанты продолжали обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения,

– отметил он.

Глава ОВА указал, что интенсивные артиллерийские удары фиксировали на:

Северной Салтовке;

602-м микрорайоне;

ХТЗ;

поселке Жуковского.

"К сожалению, в результате обстрелов погибли 4 мирных жителя и 10 получили ранения", – добавил он.

Олег Синегубов подчеркнул, что российские оккупанты постоянно и хаотично наносят удары по жилым районам и призвал людей не пренебрегать сигналами тревоги.

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