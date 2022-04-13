Про це 13 квітня повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Протягом дня окупанти продовжували обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення,
– зазначив він.
Очільник ОВА вказав, що інтенсивні артилерійські удари фіксували на:
- Північній Салтівці;
- 602-му мікрорайоні;
- ХТЗ;
- селищі Жуковського.
"На жаль, унаслідок обстрілів загинули 4 мирних мешканці та 10 зазнали поранень", – додав він.
Олег Синєгубов наголосив, що російські окупанти постійно та хаотично завдають ударів по житлових районах і закликав людей не нехтувати сигналами тривоги.
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