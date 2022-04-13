Ворог частково блокує Харків

Відповідну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ. Російський агресор продовжує частково блокувати Харків.

До речі Підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували Харківщину

За інформацією Генштабу, окупанти не можуть захопити місто. Тому росіяни знищують інфраструктуру Харкова, використовуючи артилерію.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв'язку з неможливістю його захоплення, збройні сили Російської Федерації продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

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