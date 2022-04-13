Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Збити 2 літаки окупантів вдалося мобільним підрозділам ЗСУ.

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Голова Харківської ОВА подякував нашим захисникам, які боронять українську землю.

Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область,

– наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня, Росія втратила у війні 158 літаків та 143 гелікоптери. Втрати особового складу становлять близько 19 800 осіб.

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