Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Сбить 2 самолета оккупантов удалось мобильным подразделениям ВСУ.
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Глава Харьковской ОВА поблагодарил наших защитников, которые защищают украинскую землю.
Верим в наши Вооруженные Силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область,
– подчеркнул Синегубов.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля, Россия потеряла в войне 158 самолетов и 143 вертолета. Утраты личного состава составляют около 19 800 человек.
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