В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что угроза вражеских ракетных обстрелов объектов инфраструктуры остается высокой. Растерянные и озлобленные российские оккупанты предпринимают отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей.

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Украинские защитники наносят врагам сокрушительные потери

Бойцы ВСУ крепко удерживают отбитые территории даже под вражескими артиллерийскими обстрелами. На южных рубежах украинской обороны 12 апреля удалось ликвидировать:

12 оккупантов

11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника.

Также защитники уничтожили полевой состав захватчиков.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма. Помним, что вместе каждый на своем месте мы добросовестно и ответственно приближаем Победу,

– отметили в Оперативном командовании "Юг".

Украинские защитники продолжают сохранять ситуацию на Юге стабильной и контролируемой.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":

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