В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що загроза ворожих ракетних обстрілів об'єктів інфраструктури залишається високою. Розгублені та озлоблені російські окупанти вдаються до відчайдушних спроб покращити своє тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей.

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Українські захисники завдають ворогам нищівних втрат

Бійці ЗСУ міцно утримують відбиті території навіть під ворожими артилерійськими обстрілами. На південних рубежах української оборони 12 квітня вдалося ліквідувати:

12 окупантів

11 одиниць техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка.

Також захисники знищили польовий склад боєприпасів загарбників.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму. Пам'ятаємо, що разом, кожен на своєму місці ми сумлінно і відповідально наближаємо Перемогу,

– зазначили в Оперативному командуванні "Південь".

Українські захисники продовжують зберігати ситуацію на Півдні стабільною та контрольованою.

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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