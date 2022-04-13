Враг частично блокирует Харьков
Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ. Российский агрессор продолжает блокировать Харьков.
Кстати Подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали Харьковщину
По информации Генштаба, оккупанты не могут захватить город. Поэтому россияне уничтожают инфраструктуру Харькова, используя артиллерию.
На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата, вооруженные силы Российской Федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города,
– говорится в сообщении Генштаба.
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- 12 апреля российские военные нанесли около 53 ударов из артиллерии и РСЗО.
- В результате обстрелов погибли 4 человека и еще 17 получили ранения.
- Несмотря на обстрелы ВСУ держат оборону Харькова и области. У наших защитников есть успехи на Дергачевском и Роганском направлениях.
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