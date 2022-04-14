Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Слобожанщині ворог посилює управління та медичне забезпечення.
Важливо Росіяни цинічно обстрілюють Харків: четверо загиблих і багато поранених
Все це – для майбутнього наступу. Також ворог подовжує частково блокувати Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.
Ворог навмисно нищить Харків
Російські військові продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури у Харківській області. Водночас окупантам не вдається захопити Харків, тому вони намагаються знищити місто з допомогою артилерії.
Останні новини з Харківщини
- 12-го квітня російські військові завдали близько 53 ударів з артилерії та РСЗВ.
- Унаслідок обстрілів загинуло 4 людини та ще 17 отримали поранення.
- Попри обстріли ЗСУ тримають оборону Харкова та області. У наших захисників є успіхи на Дергачівському та Роганському напрямках.
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