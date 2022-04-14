Про ситуацію у Харківській області станом на ранок 14 квітня 24 канал повідомляє з посиланням на інформацію зі щоденного зведення ОВА для Офісу Президента.

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Поточні ситуація у Харкові та області

У Харкові всю ніч тривали обстріли. Інформацію щодо можливих постраждалих встановлюють.

За добу 13 квітня в області внаслідок атак російських загарбників 4 цивільних загинули, ще 10 отримали поранення.

Українські захисники ведуть бої з окупантами в Ізюмі.

Обстріл росіянами парку Горького в Харкові: дивіться відео

Зауважимо, у Генштабі Збройних Сил заявили, що росіяни хочуть продовжити наступ на Слобожанському напрямку. Там противник нарощує систему розвідки. Також ворог подовжує частково блокувати Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

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