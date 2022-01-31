В Харькове женщины взялись за оружие и готовы защищать дом от захватчиков: эпичное видео

Харьковские женщины участвуют в курсах по владению оружием. Это делают для готовности бороться, в случае масштабного вторжения России на территорию Украины.

Эти учения являются волонтерскими, то есть все участницы на них пришли добровольно. Об этом стало известно из материала иностранных журналистов, который обнародовали 31 января.

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Тренировались со штурмовыми винтовками

На записях видно, что группа женщин тренировалась в спортивном зале. На части видео волонтерки практиковали принципы разных видов стойки со штурмовой винтовкой.

Кроме этого, показали момент, где жительница Харькова разбирается в устройстве автомата. Следует отметить, что, вероятно, в обучении женской части этой группы было значительно больше всего. Однако это не попало на камеру.

Для примера, на первой половине видео показали тренировку мужчин, которая проходила уже на улице. Они учились обходить группой автомобиль. Следовательно, вполне возможно, что именно этим потом занимались и женщины.

Оборона тех, кто не учится стрелять

Также показали и нескольких немного старших женщин. Они не учились стрелять, но тоже делают крайне важное дело – изготавливают маскировочные сетки. На записях они очень оптимистичны и сосредоточены.

Моя задача – до последней своей минуты сделать все что смогу. Пока буду жить, буду все делать для армии и для нас,

– сказала одна из волонтерок Людмила Продан.

Следует заметить, что даже в процессе общения с журналистами женщина продолжала привязывать кусочки темно-зеленой ткани к сетке. После этого маскировочное полотно отправится сразу на фронт.

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