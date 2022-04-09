В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что за сутки с 8 по 9 апреля спасатели Харьковского гарнизона продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени.

Читайте также На освобожденных территориях Изюмского района проводят зачистку: детали

Чрезвычайники тушили пожары в результате обстрелов в Харьковской области

В общей сложности за сутки спасатели 45 раз выезжали на вызовы:

на ликвидацию пожаров – 34 раза, в том числе возгораний, вызванных обстрелами – 19, пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем и поджогом – 14, пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным с обстрелами – 11;

для разборки завалов – 2 раза,

1 раз для эвакуации жильцов дома, в который попал снаряд – эвакуировали 11 человек.

Районы Харькова и области, где возникали пожары

Пожар, вызванный вражескими обстрелами, зафиксирован в

Киевском, Холодногорском, Шевченковском, Немышлянском и Индустриальном районах Харькова,

в Чугуевском и Харьковском районах области.

Там горели жилые многоэтажки, частные дома, объекты торговли и экосистемы.

На одном из таких пожаров, произошедшем в 19:45 в жилом двухэтажном доме в Холодногорском районе Харькова, пожарные эвакуировали 16 человек. Еще шестерых удалось вывести из соседнего жилого дома.

Пиротехнические подразделения в течение суток совершили 43 выезда для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Обратите внимание – об обстрелах Харькова: смотрите видео