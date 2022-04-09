У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за добу з 8 по 9 квітня рятувальники Харківського гарнізону продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу.

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Надзвичайники гасили пожежі внаслідок обстрілів на Харківщині

Загалом за добу рятувальники 45 разів виїжджали на виклики:

на ліквідацію пожеж – 34 рази, зокрема займань, спричинених обстрілами – 19, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем та підпалом – 14, пожеж у приватному секторі та на об'єктах, що сталися з інших причин, не пов'язаних обстрілами – 11;

для розбирання завалів – 2 рази,

1 раз для евакуації мешканців будинку, у який влучив снаряд – евакуювали 11 людей.

Райони Харкова та області, де виникали пожежі

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, зафіксували у

Київському, Холодногірському, Шевченківському, Немишлянському та Індустріальному районах Харкова,

у Чугуївському та Харківському районах області.

Там горіли житлові багатоповерхівки, приватні будинки, об'єкти торгівлі та екосистеми.

На одній з таких пожеж, що сталась о 19:45 у житловому двоповерховому будинку у Холодногірському районі Харкова, вогнеборці евакуювали 16 людей. Ще шістьох вдалось вивести з сусіднього житлового будинку.

Піротехнічні підрозділи протягом доби здійснили 43 виїзди для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

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