На Харьковщине заявили о готовности принять людей с временно оккупированных территорий

В Харьковской области готовы принять жителей с временно оккупированных территорий. Соответствующее заявление сделал Олег Синегубов.

Об этом председатель Харьковской ОГА сообщил на аппаратном совещании 21 февраля. Он отметил, что такую опцию рассматривали еще в субботу, 19 февраля.

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Место для переселенцев

По словам Олега Синегубова, возможность принять переселенцев с территорий временно оккупированных Донецкой и Луганской областей обсудили с первым заместителем председателя облгосадминистрации Александром Скакуном.

Вы знаете, в каких условиях мы постоянно живем. Постоянно идут медийные провокации от страны-агрессора относительно возможного вторжения на территорию Украины,

– заявил Синєгубов.

Он добавил, что планы по поселению людей строят вместе с харьковской мэрией. Однако он не уточнил, о каких населенных пунктах или местах говорится.

"Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость", – добавил Синєгубов.

Председатель облгосадминистрации отметил, что в городе и области в состоянии готовности находятся спецслужбы и другие структуры. Они мобилизованы и могут отреагировать на любые сценарии.

Аппаратное совещание 21 февраля в Харьковской ОГА: смотрите видео

Ситуация во Львове

Подобное заявление сделали 14 февраля во Львове. Представители духовенства города пообщались с властями по приему переселенцев в случае полномасштабного вторжения России.



Встреча власти и духовенства Львова / Фото ЛГС, Ирины Середы

Духовников Львова также пригласили на обучение по домедицинской помощи. Действенным оружием наставники верующих называют и постоянные молитвы.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.