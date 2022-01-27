Харьковские медики прошли пешком более километра, чтобы помочь пенсионерке

Врачи скорой помощи пешком добирались на вызов. В селе возле Харькова не смог проехать спецавтомобиль.

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи. Врачи также выложили фото бригады, которая пешком пробиралась сквозь снег.

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Врачи пешком добирались до пациентки

Известно, что случай произошел 25 января в Харьковской области. Медики выехали к пенсионерке, которая проживает в поселке Золочев в 40 километрах от областного центра.

Автомобиль скорой не смог проехать в село / Фото Центра ЭМД

Карета скорой доехала до железнодорожного переезда, однако дальше местная инфраструктура не позволяла проехать. Двое медиков вынуждены были выйти из машины и идти более километра к жилью пациентки.

Медики шли пешком более километра домой к пациентке / Фото Центра ЭМП

В конце концов, пожилой женщине оказали экстренную медицинскую помощь. Ее жизни больше ничего не угрожает.

Тянули на телеге

Другой случай произошел на Харьковщине 15 января. Тогда машине Центра ЭМП также не удалось заехать в населенный пункт по бездорожью.

Медикам пришлось пешком идти более километра до пострадавшего. По дороге обратно врачи тянули мужчину на хозяйственной телеге к карете скорой.

Врачи скорой тащили пациента на телеге по бездорожью / Телеграмм Netipichnyi_Kharkov

У пациента диагностировали закрытый перелом ступни, поэтому самостоятельно дойти он не мог. Его отвезли в больницу, чтобы оказать надлежащую медицинскую помощь.

Текст публикации в фейсбуке:

"Туда, где не могут проехать специализированные авто, для оказания экстренной медицинской помощи, медицинские работники Центра идут пешком. Так, 25.01.22 г. бригада ЭМП 1309, преодолев пешком расстояние более одного километра, оказала экстренную медицинскую помощь пожилой жительнице пгт Золочев".