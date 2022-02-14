Ирина Фриз заподозрила депутата ОПЗЖ из Харькова в наличии российского гражданства

Народный депутат Ирина Фриз обвинила депутата Харьковского облсовета в получении гражданства России. Богдан Малеваный - заместитель председателя областного совета.

В подтверждение своих слов нардеп обнародовала выдержки из документов Богдана Малеваного. Сразу в ряде источников указано, что у него есть российское гражданство.

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Информация о гражданстве России

По словам Ирины Фриз, соответствующая информация к ней поступила от патриотических избирателей. Она убеждена, что назначение на руководящую должность человека, имеющего российское гражданство, угрожает нацбезопасности Украины.

Информацию о гражданстве обнаружили небезразличные граждане / Фото из фейсбука Ирины Фриз

"Прошу считать это депутатским обращением в Службу безопасности Украины с требованием провести немедленную спецпроверку", – заявила народный депутат.

Сразу в нескольких базах данных у него обнаружили гражданство России / Фото из фейсбука Ирины Фриз

Политик потом написала и отдельное обращение к СБУ. Документ она обнародовала на своей странице в соцсетях.



Нардеп написала заявление в СБУ по поводу депутата ОПЗЖ из Харькова / Фото из фейсбука Ирины Фриз

Депутат просит проверить гражданство Богдана Малеваного/ Фото из фейсбука Ирины Фриз

Малеваный все отрицает

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Богдан Малеваный отрицает все обвинения. Он заявил, что у него нет российского гражданства.

В комментарии Суспільному он подчеркнул, что впервые слышит подобные упреки. Он заверил, что никаких заявлений о смене гражданства не писал.

"Я являюсь гражданином Украины, живу в Украине, никаких других гражданств не получал", – подчеркнул Малеваный.

Что известно о харьковском депутате

Согласно официальной информации на сайте Харьковского областного совета, Богдан Малеваный родом из Артемовска в Донецкой области. Изучал право в университете имени Ярослава Мудрого, получил степень магистра.

Кроме того, депутат получил квалификацию аналитика по вопросам финансово-экономической безопасности в Донецком национальном техническом университете.

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Работал юрисконсультом в аутсорсинговой компании "Бриллиант", начальником отдела таможенных оформлений в "Артвайнере". В 2020 году стал директором представительства Института экспертно-технических решений в строительстве на Харьковщине. С ноября 2020 года занимает должность директора филиала Укргосстройэкспертизы в Харьковской области.

Политическую карьеру начал в октябре 2020 года. Богдан Малеваный стал депутатом Харьковского облсовета VIII созыва от ОПЗЖ.