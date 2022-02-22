Консульство Польши приостановило работу в Харькове

Генконсульство Польши в Харькове временно приостановило работу. Назвали несколько причин подобных действий.

Соответствующую информацию опубликовали на официальной странице Генконсульства Польши в фейсбуке 22 февраля в 1:00. Работу приостановили с 22 февраля на неопределенный срок.

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Изменения в работе консульства

Дипломатическое учреждение объяснило, что приостановило работу "по организационным и эпидемическим причинам". Срок перерыва не определен, о возобновлении деятельности сообщат отдельно.

20 февраля Генконсульство Польши в Харькове приостановило прием желающих открыть визу. В то же время, паспорта с визами выдают тем, кто заказал услугу ранее.

Еще раньше, 19 февраля, посольство Польши в Киеве призвало граждан воздержаться от поездок в восточные области Украины и Крым. Граждан Польши призвали покинуть 10 областей, если они там находятся.

Работа российских консульств

. Для поляков действует система Odyseusz, помогающая в путешествиях за границу. Гражданам рекомендуют держать вещи, деньги и документы наготове, на случай эвакуации.

21 февраля консульства России в Харькове и Львове временно приостановили прием граждан. Они выдают готовые документы.

В учреждении отметили, что прекращают деятельность с учетом эпидемиологической ситуации и "оптимизации штата". Львовское консульство также напомнило, что "по понятным причинам" у них отключены все телефоны.

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Текст публикации в фейсбуке:

"Генеральное консульство Республики Польша в Харькове сообщает, что по организационным и эпидемическим причинам с 22 февраля 2022 года приостанавливает прием заявителей до дальнейшего сообщения".