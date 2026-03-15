В прошлый раз сбежали от дронов: коллеги рассказали о погибших на Харьковщине медиках

Россия жестоко ударила по карете скорой помощи на Харьковщине. Погибли двое медиков, еще один ранен. Как оказалось, погибшие один раз спаслись от беспилотников.

Предыдущая атака по ним была 27 февраля. Об этом сообщает Суспільне.

Что известно о погибших на Харьковщине медиках?

Бригада из Харькова ранее работала на Купянском направлении. Это 56-летний экстренный медицинский техник Олег Журавлев и 27-летний врач-анестезиолог Дмитрий Колесник.

Это те герои, которые в прошлый раз сбежали от двух дронов и остались живы. Тогда это было Купянское направление. Я их перевел, на первый взгляд, на более безопасное Бурлукское. Видите, и здесь, казалось бы, на таком расстоянии от линии разграничения – все равно попали под удар,

– рассказал директор областного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.



Погибшие медики / Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

На момент попадания бригада перевозила раненых.

Погибшие медики ехали в кабине автомобиля, а парамедик, которому удалось выжить – в салоне. Раненый в больнице, у него контузия легкого и перелом ключицы.

"Еще совсем недавно, в конце февраля, мы все радовались – спасению бригады №300 в том же районе. Мы верили, что жизнь победила. А сегодня Харьковский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в скорби. Мы потеряли двух героев. Людей, которые до последнего выполняли свой долг – помогать другим. Светлая память Дмитрию Андреевичу и Олегу Викторовичу", – написали их коллеги.

24 Канал тоже выражает соболезнования всем, кто знал погибших.

Удары по медикам – целенаправленные