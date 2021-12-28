Металлический "сюрприз": житель Харькова нашел необычную вещь в булочке
Источник:телеграм "ХХ"
Харьковчанин купил себе булочку на завтрак, но в ней был металлический "сюрприз". Если бы не бдительность мужчины, он мог расплатиться за еду своими зубами.
О необычной находке покупатель сообщил в одно из популярных харьковских сообществ в телеграме. Он отметил, что булочку "Ромашку" изготавливают на "Хлебзаводе Салтовский".
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"Подарок" в еде
По словам подписчика сообщества, продукт он купил в магазине на проспекте Александровском, 114 в Харькове. По этому адресу расположен один из супермаркетов сети АТБ.
Самодельные мини-выкрутки я не ем, спасибо,
– подчеркнул мужчина.
Харьковчанин предложил оценить "сюрприз" другим пользователям. Он добавил, что если бы невзначай проглотил металлическую вещь, ему было бы не до шуток.
Харьковчанин нашел "сюрприз" в булочке: смотрите видео
Не первый случай
В комментариях жители Харькова отметили, что такие случаи с ними случались и уже давно. Некоторым удавалось получить компенсацию за испорченный продукт.
"У меня недавно такое было, но я отнесла обратно и старшая по производству извинилась, 2 смены оставили без премий. В булке была обертка от сосиски. Было неприятно, но дали хлеб и эклеры", – пояснила женщина.
Харьковчане часто находят "сюрпризы" в хлебных изделиях / Скриншот из телеграма "ХХ"Справка. Хозяйственный суд Харьковской области в сентябре 2020 года признал "Хлебзавод Салтовский" банкротом, поэтому его ликвидировали. По предварительной информации, основанием для этого стали долги и сейчас у предприятия новый владелец – компания "Лауффер Бейкери".
Зеленая находка
Время от времени людям везет найти и что-то хорошее в еде. В частности, известный американский музыкант и актер Саймон Кертис обнаружил в коробке с латуком лягушонка.
Лягушонка мужчина нашел в салате / Фото из твиттера Кертиса
Неизвестно, как амфибия туда попала, однако она очень понравилась художнику. Поэтому он решил оставить ее у себя как домашнего любимца.