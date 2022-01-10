В метро Харькова внезапно умер пассажир: что известно
Источник:"Объектив"
На станции метро "Имени А. С. Масельского" в Харькове умер мужчина. Известно, что пассажиру стало плохо.
По информации харьковской полиции, смертельный случай произошел в 6 утра. 41-летний мужчина ехал в вагоне метро.
Обратите внимание В Харькове помогли котенку, который целый день провел на рельсах метро: видео спасения
Смерть в метро Харькова
Пассажиру внезапно стало плохо. Его вывели на ближайшей станции из вагона.
Неравнодушные жители Харькова вызвали скорую. До приезда медиков пострадавшему оказывали первую медицинскую помощь.
В харьковском метро внезапно умер пассажир / Фото из телеграма "ХХ"
Однако спасти мужчину не удалось. Он умер еще до приезда бригады врачей.
В полиции устанавливают подробности происшествия. Точную причину смерти мужчины выясняют эксперты.
Другой курьез в подземке
Недавно необычный случай произошел в метрополитене Киева. Через несколько дней после Нового года, молодежь решила устроить танцы с музыкальным сопровождением в вагоне.
Вероятно, молодые люди были нетрезвыми. Об этом свидетельствует откупоренная бутылка вина в руке одного из мужчин.
В то же время пассажиры достаточно спокойно восприняли ситуацию. В основном они снимали все происходящее на мобильные телефоны.