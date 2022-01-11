Метро в Харькове затопило: из-за прорыва трубы произошел транспортный коллапс

Часть Холодногорско-Заводской линии метро в Харькове затопило. Все – из-за порыва водопровода в Шевченковском районе города.

По информации очевидцев, с самого утра пассажиры не могли воспользоваться метро полноценно. Вагоны курсировали только от улицы Индустриальной до проспекта Гагарина и обратно.

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Затопило метро

Как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, причиной транспортного коллапса в метро стал порыв водопровода. Прорвало трубу на улице Клочковской, 23.

Вода очень быстро попала через вентиляционные шахты в тоннель метрополитена. Больше всего пострадала территория между станциями "Майдан Конституции" и "Центральный рынок".



Харьковский метрополитен затопило / Фото из телеграма "Труха"

В связи с этим движение поездов к упомянутым станциям временно приостановили. Почти 2 часа продолжались ремонтные работы на трубопроводе. По состоянию на 7 утра движение поездов возобновили.

Коллапс в подземке

Харьковчан очень возмутила утренняя ситуация, так как о порыве водопровода их никто не предупредил. Поэтому в метро образовалась безумная давка, а чтобы добраться на работу, пришлось брать такси.

В 7 часов поезда все же возобновили движение. В вагонах также образовалась бешеная давка.

Давка в метро Харькова после затопления: смотрите видео



Смерть в метро

Недавно в подземке Харькова произошел трагический случай. Одному из пассажиров внезапно стало плохо.



В харьковском метро скоропостижно умер пассажир / Фото из телеграма "ХХ"

Мужчину вывели из вагона на ближайшей станции и пытались помочь до приезда медиков. Однако спасти его не удалось – пассажир умер.