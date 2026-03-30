Сотни "минирований" прокатились по Харькову: полиция получила более 260 сообщений
- В Харькове полиция получила более двух сотен сообщений о "минировании" различных учреждений.
- Правоохранители проверяют информацию и объекты.
В понедельник, 30 марта, во многих регионах Украины фиксировали массовые анонимные сообщения о якобы "минировании". Ситуация обострилась и на Харьковщине.
Такую информацию предоставили в полиции Харьковской области.
Что известно о "минировании" на Харьковщине?
По состоянию на 16:00 30 марта правоохранители получили более 260 сообщений о якобы закладке взрывных устройств в различных учреждениях и организациях.
Сейчас продолжаются проверки и обследования объектов. Следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники проверяют все сообщения.
В то же время информация о наличии взрывоопасных предметов в настоящее время не подтверждена. Правоохранители также принимают меры, чтобы установить причастных к распространению ложных сообщений.
Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусматривает уголовную ответственность,
– напомнили в полиции.
В ведомстве также призвали граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
Кстати, начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии для 24 Канала уточнила, что за несколько часов правоохранительные органы получили около 1 216 сообщений о "минировании".
Что известно о подобных ситуациях?
В конце 2025 года в Украине произошло несколько случаев "минирования" поездов. В частности, 13 декабря поезд Киев – Будапешт остановили из-за сообщения о минировании, после чего пассажиров вывели из вагонов. Впоследствии саперы проверили состав и не нашли взрывчатки, поэтому люди смогли вернуться на свои места.
5 декабря вечером также поступила информация о якобы заминировании Интерсити Киев – Запорожье, однако она оказалась ложной.
Кроме того, в воскресенье, 12 октября, из-за подобных сообщений Укрзализныця эвакуировала пассажиров на нескольких маршрутах, что привело к задержкам в движении поездов.