В общежитии Харьковского университета произошел пожар: эвакуировали более 100 человек

На Рождество в Харькове горело студенческое общежитие университета имени Василия Каразина. Из здания срочно вывели 106 человек.

Известно, что пожар произошел в одной из комнат на 3 этаже здания. В праздничный вечер 7 января загорелись домашние вещи.

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Пожар в университете Харькова

На месте работало 5 отделений спасателей – всего 25 человек, а также автоцистерны и автолестница.

В результате пожара, жилое здание заполнил густой дым. Первым делом эвакуировали студентов с 4 и 5 этажей общежития.



На Рождество горело общежитие Харьковского университета / Фото ГУ ГСЧС в Харьковской области

За 20 минут огонь локализовали на 4 квадратных метрах комнаты. За час пожарные полностью расправились с проблемой.

Почему возникло возгорание, пока неизвестно. Жертв и пострадавших в инциденте нет.

Жуткие пожары

Масштабный пожар произошел в США. По предварительной информации, в огне в Филадельфии погибли 12 человек, из них 8 – это дети.

Возгорание произошло в 3-этажном жилом здании. Известно, что там жили более 20 человек, поэтому и потенциальных жертв может быть больше.

Недавно огонь охватил и дом в Винницкой области. В пожаре трагически погиб 7-летний малыш.



В пожаре в Винницкой области погиб 7-летний мальчик / Фото ГСЧС Украины в Винницкой области

Как выяснили спасатели, загорелась одна из комнат, которую полностью заполонил огонь. Пострадала 40-летняя мать мальчика, у которой диагностировали термические ожоги рук II степени.

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