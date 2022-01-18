Обвал потолка на станции метро в Харькове: специалисты объяснили причины

В Харьковском метрополитене выяснили, почему обрушился потолок на станции "Майдан Конституции". Инцидент произошел в вестибюле метро.

Сотрудники коммунального предприятия отметили, что осуществляли плановые осмотры 29 декабря и 6 января. На тот момент никаких замечаний к состоянию помещения не было.

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Причина обрушения в метро Харькова

По словам специалистов, 12 января утром на станции "Майдан Конституции" отпала штукатурка с потолка. После дополнительного досмотра оказалось, что на потолке не хватает связующей сетки.

Коммунальщики заявили, что на 120 квадратных метрах поверхности потолка только 20 квадратных метров связующей сетки.

В метро Харькова отвалился кусок потолка / Фото Юрия Сидоренко

Кроме того, покрытие не меняли почти 50 лет. Потолок в текущем состоянии эксплуатируют с момента открытия станции в Харькове в 1975 году.

Именно из-за отсутствия связующей сетки, чрезмерное наложение слоя штукатурки, по убеждению специалистов, стало причиной обвала. Этому также могли поспособствовать перепады температуры и сильная вибрация.

Ремонт станции Харьковского метрополитена

Работники коммунального предприятия полностью демонтировали штукатурку с потолка после обвала. На станции также привели в порядок сети освещения и временно покрасили поверхность.

В ближайшее время в метрополитене обещают осуществить полную отделку потолка. Для этого будут закуплены необходимые материалы.

Коммунальщики убрали станцию ​​харьковского метро после обвала / Фото Юрия Сидоренко

Остальные станции метро Харькова также проверили. На предприятии уверяют, что слой штукатурки в вестибюлях не грозит обвалом.

Потоп в харьковском метро

За день до обвала потолка в Харьковском метрополитене на другой станции произошел утренний потоп. Представитель предприятия Алексей Битнер тогда заверил, что это не стало причиной падения штукатурки.

В Шевченковском районе города 11 января произошел порыв на водопроводе, который находится на балансе компании "Жилстрой-1". Затопило часть Холодногорско-Заводской линии метро.

Неполадку по улице Клочковской, 23 в Харькове ликвидировали. На время ремонта поезда в метро не курсировали, поэтому станции были переполнены возмущенными пассажирами.