В офисе экс-главы Харьковского облсовета Сергея Чернова провели обыск: что говорят в прокуратуре

Правоохранители обыскали офис депутата Харьковского областного совета Сергея Чернова. Следствие разбирается в деле незаконного завладения коммунальным имуществом.

Обыск состоялся 18 января утром. Сергей Чернов подтвердил эту информацию и отметил, что это офис, где он работает как депутат.

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Чернов не знал об обыске

По словам экс-главы Харьковского облсовета, его об обыске не уведомили. На месте происшествия он лично не присутствовал, только жена депутата и адвокат.

Об инциденте Чернов узнал из местного телеграм-канала. Он заявил, что не знает о деле, которое расследует СБУ.



Правоохранители обыскали офис экс-главы Харьковского облсовета Сергея Чернова / Фото "Труха Харьков"

В то же время политик подчеркнул, что ему с семьей несколько лет угрожают физической расправой. Ранее в полиции также открыли производство по препятствованию депутатской деятельности.

В комментарии местному изданию Newsroom Чернов сказал, что силовики проверили также квартиру его сына Дмитрия. Политик назвал такие действия правоохранителей "очередной дискредитацией" его личности. Мол, через членов семьи оппоненты хотят добраться до него.

Все события депутат связывает также и со своей деятельностью на посту советника на общественных началах экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Чернов отметил, что "происходит сильное давление" и за всем "стоят большие деньги или большие люди".

Завладение коммунальным имуществом

Как рассказал в комментарии 24 каналу пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, говорится о деле незаконного завладения коммунальным имуществом на улице Чернышевской, 78. Его расследует местная полиция с сопровождением Службы безопасности Украины.



Расследуют дело о хищении коммунального имущества в Харькове / Фото "Труха Харьков"

Недвижимость в Харькове нотариус переоформил на третье лицо. По факту мошенничества в особо крупных размерах и злоупотребления полномочиями нотариуса открыли уголовные производства.

Сейчас у следствия нет информации о причастности экс-главы Харьковского областного совета к событиям, которые расследуют,

– отметил Чубенко.

В то же время известно, что все объекты, где происходят проверки, принадлежат сыну Сергея Чернова. Ни ему, ни его сыну подозрение не объявляли. Следствие устанавливает причастных к делу лиц.

Махинации с недвижимостью в Харькове: что известно Уголовное производство по делу открыли в апреле 2021 года. Речь идет о коммунальном подвале, площадью 268 квадратных метров. Известно, что группа лиц подделала документы и переоформила их на подставное лицо. Точное количество фигурантов устанавливает следствие, а экспертиза определяет стоимость имущества. Местный телеграм-канал Уголовное производство по делу открыли в апреле 2021 года. Речь идет о коммунальном подвале, площадью 268 квадратных метров. Известно, что группа лиц подделала документы и переоформила их на подставное лицо. Точное количество фигурантов устанавливает следствие, а экспертиза определяет стоимость имущества. Местный телеграм-канал "Труха Харьков" сообщил, что в результате мошеннической схемы, Харьков мог потерять 1,3 миллиона долларов.

Кто такой Сергей Чернов

Сергей Чернов – уроженец города Красноград на Харьковщине. Карьеру в политике начал в 1997 году, когда стал начальником управления технической политики Харьковской ОГА.



Сергей Чернов заявил, что не в курсе, ни о деле, ни о том, что должен был состояться обыск / Фото "Труха Харьков"

В 2005 году попробовал себя в роли помощника народного депутата, а в 2006 году его впервые избрали депутатом Харьковского облсовета. С тех пор он четыре раза становился депутатом в Харькове.

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Его также с 2008 по 2020 годы несколько раз избирали главой Харьковского облсовета. В октябре 2020 года прошел в областной совет от "Блока Кернеса – Успешный Харьков", но отказался председательствовать в пользу кандидата от "Слуги народа".