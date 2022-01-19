Отравили собаку посреди улицы: в Харькове полицейские ищут виновных

К правоохранителям 18 января обратились жители одного из домов на улице Сергея Грицевца. Люди сообщили, что их собаку отравили.

Граждане поделились с полицией своими подозрениями относительно возможного виновника. Сейчас правоохранители проверяют квартиры жилого дома.

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Как действуют правоохранители

Также полицейские общаются с жителями микрорайона. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего и найти причастных.

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Полный текст публикации полиции Харьковской области

Полицейские Харькова выясняют обстоятельства жестокого обращения с животным.

С соответствующим заявлением в полицию обратились жильцы дома по улице Сергея Грицевца. Граждане заявили, что их собаку отравили и они даже догадываются, кто это мог сделать. Сейчас полицейские районного отдела осуществляют поквартирный обход жилого дома, проводят беседы с жителями микрорайона.

Информация зарегистрирована в едином учете территориального подразделения полиции. Устанавливают обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.