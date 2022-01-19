Громадяни поділилися із поліцією своїми підозрами щодо можливого винуватця. Наразі правоохоронці перевіряють квартири житлового будинку.
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Як діють правоохоронці
Також поліцейські спілкуються із мешканцями мікрорайону. Вони намагаються встановити всі обставини події та знайти причетних.
Інші випадки жорстокого поводження з тваринами
У Зашкові, що на Львівщині, 26 грудня чоловік двічі вистрілив у собаку, який одразу загинув. Після цього він направив зброю на власницю тварини. Це сталося під час вечірньої прогулянки з домашнім улюбленцем.
Через новорічні феєрверки у Києві у притулку для тварин загинув собака Гуффі. Він дуже боявся гучних звуків. Феєрверків боялись й інші чотирилапі вихованці. Вони поховалися у буди й відмовлялись виходити.
Наприкінці грудня 2021 року мешканець київської багатоповерхівки вбив 5 цуценят. Чоловік викинув їх з вікна своєї квартири. Тваринам було не більше ніж 5 днів. За злочин киянину загрожує до 3 років позбавлення волі.
Повний текст публікації поліції Харківської області
Поліцейські Харкова з'ясовують обставини жорстокого поводження з твариною.
З відповідною заявою до поліції звернулися мешканці будинку по вулиці Сергія Грицевця. Громадяни заявили, що їхнього собаку отруїли й вони навіть здогадуються, хто це міг зробити. Зараз поліцейські районного відділу здійснюють поквартирний обхід житлового будинку, проводять бесіди з жителями мікрорайону.
Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку територіального підрозділу поліції. Встановлюють обставини події та причетні до неї особи.