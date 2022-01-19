Граждане поделились с полицией своими подозрениями относительно возможного виновника. Сейчас правоохранители проверяют квартиры жилого дома.
К теме В Харькове неизвестные убивают котов и собак: тела выбрасывают связанными
Как действуют правоохранители
Также полицейские общаются с жителями микрорайона. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего и найти причастных.
Другие случаи жестокого обращения с животными
- В Зашкове, что на Львовщине, 26 декабря мужчина дважды выстрелил в собаку, та сразу погибла. После этого он направил оружие на владелицу животного. Это произошло во время вечерней прогулки с домашним любимцем.
- Из-за новогодних фейерверков в Киеве в приюте для животных погибла собака Гуффи. Она очень боялась громких звуков. Фейерверков боялись и другие четвероногие питомцы. Они попрятались в конуры и отказывались выходить.
- В конце декабря 2021 года житель киевской многоэтажки убил 5 щенков. Мужчина выбросил их из окна своей квартиры. Животным было не более 5 дней. За преступление киевлянину грозит до 3 лет лишения свободы.
Полный текст публикации полиции Харьковской области
Полицейские Харькова выясняют обстоятельства жестокого обращения с животным.
С соответствующим заявлением в полицию обратились жильцы дома по улице Сергея Грицевца. Граждане заявили, что их собаку отравили и они даже догадываются, кто это мог сделать. Сейчас полицейские районного отдела осуществляют поквартирный обход жилого дома, проводят беседы с жителями микрорайона.
Информация зарегистрирована в едином учете территориального подразделения полиции. Устанавливают обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.