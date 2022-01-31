Передавал секретные данные: харьковчанина подозревают в шпионаже в пользу России

Жителю Харькова сообщили подозрение в госизмене и содействии террористам. Мужчина передавал россиянам засекреченные данные относительно вооружения.

Речь идет о данных относительно расположения украинских военных в регионе. Именно это и получали российские спецслужбы.

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"Слив" информации через мессенджеры

Мужчина еще с апреля 2020 года сотрудничал с боевиками. Он постоянно собирал и передавал разведке России информацию. Также фотографировал и снимал на видео места дислокации военной техники. Были съемки и личного состава на территории Харькова.

В настоящее время подозреваемому избирают меру пресечения в виде содержания под стражей.

Более того, харьковчанин даже тайно сообщал об оперативной ситуации вблизи штаба Нацгвардии Украины через один из мессенджеров. Мужчина "попался с поличным", когда получил секретные документы из закрытых программ в оборонной сфере одного из харьковского института.

Техника, которую использовал харьковчанин / Фото Донецкой областной прокуратуры

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