Под Харьковом перевернулся бензовоз: есть пострадавший

62-летний водитель грузовика SCANIA не справился с управлением и перевернулся на Харьковщине. В результате аварии мужчина пострадал. Его отвезли в больницу.

Водитель грузовика ехал по трассе Змиев – Мерефа. Он попал в ДТП возле села Высочиновка 25 ноября утром.

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Детали ДТП

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге поступило в Чугуевское районное управление полиции в 11:13. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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