Водій вантажівки їхав трасою Зміїїв – Мерефа. Він потрапив у ДТП біля села Височинівка 25 листопада зранку.

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Деталі ДТП

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Чугуївського районного управління поліції об 11:13. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У результаті аварії зазнав тілесних ушкоджень водій. Його госпіталізували.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Всі обставини ДТП встановлюються.

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