Водій вантажівки їхав трасою Зміїїв – Мерефа. Він потрапив у ДТП біля села Височинівка 25 листопада зранку.
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Деталі ДТП
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Чугуївського районного управління поліції об 11:13. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У результаті аварії зазнав тілесних ушкоджень водій. Його госпіталізували.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Всі обставини ДТП встановлюються.
Останні аварії за участю вантажівок
- Під Дніпром сталася ДТП з вантажівкою. Водій фури не впорався з керуванням і перекинувся набік. На щастя, водій не постраждав. Унаслідок аварії значно ускладнився рух.
- На Молдаванці в Одесі вантажівка врізалася в маршрутку. Відомо, що в момент ДТП там були пасажири. У мережі очевидці публікують відео з місця аварії. На записі видно, що від удару пошкодились два вікна в маршрутці.
- В Одесі трапилася серйозна аварія, що спричинила фура. Водій вантажівки на швидкості влетів в одноповерховий житловий будинок і перекинувся. На щастя, ніхто з людей не постраждав.