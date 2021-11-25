Водитель грузовика ехал по трассе Змиев – Мерефа. Он попал в ДТП возле села Высочиновка 25 ноября утром.
Обратите внимание Под Харьковом пассажирский автобус влетел в кювет, пострадали 4 человека: видео с места ДТП
Детали ДТП
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге поступило в Чугуевское районное управление полиции в 11:13. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.
Полицейские открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние аварии с участием грузовиков
- Под Днепром произошло ДТП с грузовиком. Водитель фуры не справился с управлением и перевернулся набок. К счастью, водитель не пострадал. В результате аварии значительно осложнилось движение.
- На Молдаванке в Одессе грузовик врезался в маршрутку. Известно, что в момент ДТП там были пассажиры. В сети очевидцы публикуют видео с места аварии. На записи видно, что от удара повредились два окна в маршрутке.
- В Одессе случилась серьезная авария, которую вызвала фура. Водитель грузовика на скорости влетел в одноэтажный жилой дом и перевернулся. К счастью, никто из людей не пострадал.