Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области: есть погибший

Электричка столкнулась с автомобилем "ГАЗ-2752" в селе Ржавчик на Харьковщине. Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд.

Известно, что на переезде не было шлагбаума, работал только светофор. 39-летний водитель авто проигнорировал красный сигнал и заехал на колею.

К теме В Киевской области под поездом погиб парень: фото с места трагедии

Обстоятельства трагедии

Машинист пытался избежать столкновения. Он сигналил водителю и экстренно затормозил. Впрочем, поезд таки протаранил микроавтобус.



Машинист пытался экстренно затормозить и избежать столкновения / Фото полиции Харьковщины

От полученных травм житель Первомайского погиб на месте. В полиции квалифицировали произошедшее как нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта.



Водитель авто заехал на железнодорожный переезд / Фото полиции Харьковщины

Смертельные случаи на железной дороге

К сожалению, трагические инциденты на железнодорожных переездах случаются часто. В частности на Ивано-Франковщине пассажирский поезд протаранил автомобиль ВАЗ.

Водитель проигнорировал сигнал о запрете проезда. В результате столкновения погибли 2 человека, которые находились в салоне авто.



ДТП на Франковщине / Фото с сайта Galka

Жуткий случай произошел и в Одесской области 19 декабря. Электричка сбила 17-летнего юношу. Парень сидел на колее и не обращал внимания на сигналы машиниста.