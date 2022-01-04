Полиция открыла дело из-за обвала дома в Харькове
Источник:полиция Харьковщины
В доме на проспекте Гагарина, что в Основянском районе Харькова, внезапно обрушилась стена. За расследование дела уже взялись местные правоохранители.
Инцидент произошел 4 января. Соответствующее сообщение поступило к полицейским в 11:30. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа и спасатели.
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Здание планировали снести в ближайшее время
Правоохранителям удалось установить, что в здании располагались офисные помещения. Оно готовилось под снос и не использовалась. Полиция открыла дело по статье о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает до 5 лет в тюрьме, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Обошлось без жертв
К счастью, пострадавших и жертв удалось избежать. В местном управлении ГСЧС ранее рассказали, что в здании были люди, но они успели выйти на улицу.
Фото с места обвала / Коллаж 24 канала
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- По словам местных жителей, рядом с местом трагедии – жилые дома. Когда произошел обвал, люди услышали шум.