Попытка врага получить Изюм: россияне прибегли к террору

Город Изюм Харьковской области очень сильно разрушен из-за вражеских обстрелов. Российские войска еще раз предприняли попытку получить населенный пункт, однако отошли.

В Генштабе ВСУ рассказали, что при попытке занять город, войска агрессора понесли потери и были вынуждены отойти. Однако после этого враг еще раз нарушил законы войны.

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Россияне обстреливали жилые кварталы

Российские военные прибегли к террористическим действиям. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру Изюма, попадали и в дома местных жителей.

Ранее сообщили о подозрении пилоту, бомбившему город

Отметим, что нашим военным удалось сбить самолет, наносящий удары по Изюму, а также Харькову. Пилота украинские защитники задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Действия русского подполковника привели к гибели людей, а также стали нарушением законов и обычаев войны.

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