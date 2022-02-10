В прокуратуре впервые прокомментировали смертельное ДТП с участием кортежа Ярославского

В районе 534 километра трассы Киев – Харьков – Довжанский 9 февраля автомобиль насмерть сбил мужчину. На месте происшествия был найден номерной знак автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом журналистам 24 канала рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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На следующий день утром в Следственное управление с адвокатом обратилось лицо, работающее у известного харьковского бизнесмена, и сообщило, что именно оно было за рулем. Сам момент ДТП лицо не видело, сообщает, что думала, что было столкновение с животным,

– сказал он.

Дмитрий Чубенко отметил: "То, что лицо сообщило о своей вине в совершении аварии, не означает, что следствие не будет рассматривать другие версии этого происшествия или возможное участие в совершении ДТП других лиц. Будет проводиться ряд следственных действий для установления объективных обстоятельств дела".

Спикер прокуратуры указал, что в настоящее время продолжаются следственные действия, в частности, осмотр автомобиля, предположительно причастного к этой аварии. На машине имеются повреждения, которые характерны для соответствующих ДТП, а именно разбиты некоторые передние элементы бампера, решетка радиатора, некоторые другие элементы.

Что известно о погибшем в аварии

Начато расследование по двум статьям о ДТП с погибшим лицом и оставлении в опасности. Максимальная санкция предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Дмитрий Чубенко проинформировал, что в результате аварии погиб мужчина около 50 лет, но его личность пока не удалось установить. Гражданин скончался на месте происшествия от:

множественных переломов;

травм жизненно важных органов;

травмы головы.

Ярославский якобы покинул Украину

Ярославский утверждает, что о смертельной аварии узнал утром на следующий день, 10 февраля. Он также утверждает, что в момент аварии находился дома и спал. В то же время он не подтвердил, но и не опроверг причастность автомобиля из своего кортежа к ДТП.

Однако издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в авиационной сфере, пишет о предполагаемом выезде бизнесмена за границу. Его якобы забрал чартерный самолет, прибывший из Польши. По данным журналистов, впоследствии, 10 февраля в 13:50 Ярославский вылетел из Харькова.