Про це журналістам 24 каналу розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Наступного дня вранці до Слідчого управління з адвокатом звернулась особа, яка працює у відомого харківського бізнесмена, та повідомила, що саме вона була за кермом. Сам момент ДТП особа не бачила, повідомляє, що думала, що було зіткнення з твариною,

– сказав він.

Дмитро Чубенко зазначив: "Те, що особа повідомила про свою вину в учиненні аварії, не означає, що слідство не буде розглядати інші версії цієї пригоди чи можливу участь у вчиненні ДТП інших осіб. Буде проводитись ряд слідчих дій для встановлення об‘єктивних обставин справи".

Речник прокуратури вказав, що наразі тривають слідчі дії, зокрема, огляд автомобіля, який імовірно причетний до цієї аварії. На машині наявні пошкодження, які характерні для відповідних ДТП, а саме розбиті, деякі передні елементи бамперу, решітка радіатора, деякі інші елементи.

Зверніть увагу! Розпочато розслідування за двома статтями про ДТП із загиблою особою та залишення у небезпеці. Максимальна санкція передбачає до 8 років ув'язнення.

Що відомо про загиблого в аварії

Дмитро Чубенко поінформував, що внаслідок аварії загинув чоловік близько 50 років, але його особу наразі не вдалося встановити. Громадянин помер на місці пригоди від:

множинних переломів;

травм життєво важливих органів;

травми голови.

Ярославський нібито покинув Україну

Ярославський переконує, що про смертельну аварію дізнався вранці наступного дня, 10 лютого. Він також стверджує, що на момент аварії перебував удома та спав. Водночас він не підтвердив, але й не спростував причетність авто зі свого кортежу до дорожньо-транспортної пригоди.

Однак видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела в авіаційній сфері, пише про ймовірний виїзд бізнесмена за кордон. Його нібито забрав чартерний літак, який прибув із Польщі. За даними журналістів, згодом, 10 лютого о 13:50, Ярославський вилетів з Харкова.